Mondeville. Basket (match amical). L'USOM fait son retour à La Glacerie

Le match aller entre Mondeville et la Glacerie le week-end dernier avait vu les Tangos prendre l'ascendant (53-69). L'expérience avait pris le pas sur la jeunesse mondevillaise. Avec un groupe encore amoindri, l'USOM s'est incliné à Cherbourg mercredi 30 août 2017 (66-53) avec un renfort supplémentaire nommé Lisa Berkani.

Lisa Berkani, de retour

Si pour Romain Lhermitte, l'entraîneur, la priorité de ce match de préparation réside dans "l'idée de mettre de l'adversité et du contact, avant de penser au résultat", il en est tout autre pour la jeune meneuse de 20 ans. "Je suis une mauvaise perdante. Pour n'importe quel match, que ce soit dans la rue ou un match officiel, je n'aime pas perdre donc ça me pique toujours. Mais l'effectif n'est pas au complet donc il faut travailler et essayer de ne pas regarder le score mais c'est toujours compliqué", explique-t-elle.

Mercredi 30 août (19h) : La Glacerie-Mondeville, COSEC La Saillanderie - Cherbourg en Cotentin

A LIRE AUSSI.

Basket : Fin de saison en apothéose pour Mondeville qui écrase Basket Landes (76-52)

Basket, Ligue féminine. Et si Mondeville surprenait Bourges ?

Basket. Lisa Berkani draftée par le Minnesota Lynx en WNBA

Basket-ball (LFB). L'heure de la reprise a sonné pour l'USOM

BASKET (LFB) : Mondeville assure sa 6e place en battant Tarbes (87-79)