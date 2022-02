Les cadeaux du 17 au 21 octobre sur Tendance Ouest

1 VTT de marque GIANT offert par MG CYCLES :

Gagnez votre VTT offert par MG Cycles - Team boigontier a Equeurdreville : un vélo de la marque GIANT revel 4, garantie a vie, d'une valeur de 349 euros. Ce vélo est visible en magasin chez MG cycles parc d'activité de la belle jardinière près de citroen a Equeurdreville.

Pour participer, envoyez le mot clé CHERBOURG par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un sms).

Une rencontre avec le groupe Absynthe Minded à Paris :

Dès que vous entendez Absynthe Minded avec « Envoi » envoyez le mot-clé TO par SMS au 7 11 12 et partez à Paris, découvrir en studio le nouvel album du groupe belge avant tout le monde.

Aller / Retour pour 2 au départ de Caen – prise en charge à la gare St Lazare – rencontre avec le groupe écoute de l'album et showcase acoustique au Studio de La Frette sur Seine dans le Val D'Oise.

Pour rencontrer votre groupe, envoyez le mot clé TO par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Votre assistant d'aide à la conduite : Coyote Riders Plus :

Gagnez votre assistant d'aide à la conduite Coyotte Riders Plus pour motard et automobiliste offert par Equip'Moto à l'occasion des portes ouvertes d'Equip'Moto vendredi, samedi et dimanche à St Lô.

Pour participer, envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Les autres cadeaux à remporter cette semaine sur Tendance Ouest :