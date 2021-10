Caen. Rentrée scolaire : stress et enthousiasme pour les 400 nouveaux enseignants

Les couloirs de la fac de Caen (Calvados) bruissent du brouhaha caractéristique de toutes les rentrées des classes ce lundi 28 août 2017. Un peu de stress, beaucoup d'enthousiasme et de nombreuses questions: la journée de prérentrée des enseignants stagiaires, tous justes diplômés, s'annonce chargée.

Les professeurs stagiaires @acCaen font aussi leur pré-rentrée ce matin ?????????????????? pic.twitter.com/pwTPAXRcvl — Université de Caen (@Universite_Caen) 28 août 2017

La promotion 2017 des professeurs stagiaires en direct de l'@Universite_Caen pour leur réunion de #rentrée pic.twitter.com/9E6OADABeh — académie de Caen (@acCaen) 28 août 2017

Peaufiner les derniers détails

Installés une dernière fois sur le banc des élèves avant de passer de l'autre côté, les jeunes profs sont dans la dernière ligne droite avant la rentrée. "Je dois finaliser mes cours, peaufiner les détails et surtout me concentrer pour ne pas trop stresser!, confie Léa, qui enseignera le français pour deux classes de 4e. Le regard que les élèves vont porter sur moi au début, c'est ce qui peu être inquiétant." Depuis son retour de vacances fin juillet, elle s'est plongée dans la préparation des cours.

Pour d'autres, la rentrée s'annonce un peu plus sportive. Clémence, toute jeune prof d'histoire, a connu son affection et le niveau des classes qu'elle aura, il y a tout juste une semaine. "Il y a tous les cours à mettre en place, les progressions de l'année, s'habituer aux manuels scolaires… explique-t-elle. Il faut encore rencontrer les équipes pédagogiques, découvrir l'établissement où l'on va être nommé et apprendre à connaître les élèves."

Mi-élèves/mi-profs

En tout, près de 400 jeunes profs - 200 en maternelle et primaire, 190 au collège et lycée - feront leur première rentrée lundi 4 septembre 2017. Pour la première année, ils ne donnent pas plus de dix heures de cours. Deux jours par semaine, ils retournent en formation à l'ESPE, l'École supérieure du professorat et de l'éducation.

Après les discours d'usage, les apprentis profs ont pu visiter l'école où ils suivront eux aussi des cours à mi-temps. L'occasion de faire un dernier brief sur la bonne attitude à adopter pour faire bonne impression à ses élèves le jour J.