Hérouville-Saint-Clair. Au tribunal de Caen: Cambriolant pour se payer ses doses, le toxicomane se dit soulagé d'être arrêté

Quatre infractions sont reprochées à un quadragénaire : Vols par effraction commis en l'espace de neuf mois sur les communes d'Ifs et d'Hérouville Saint Clair (Calvados). Lors de son interpellation il a déclaré être soulagé d'être arrêté. Jeudi 24 août 2017 il a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen.

Pris la main dans la caisse

La nuit l'homme "visite" restaurant, boulangeries, épicerie en détériorant les portes d'entrée. Il y dérobe ce qu'il y trouve : ordinateurs, baladeur, argent liquide... C'est un flagrant délit qui va mettre fin à ses agissements : le dimanche 28 mai 2017 il est pris la main dans la caisse à prés de 4h du matin dans le restaurant O'Royal Wok à Hérouville Saint Clair. L'homme n'oppose aucune résistance. Lors d'une perquisition à son domicile il reconnaît les faits dans leur totalité.

Parcours de toxicomane

Il explique son parcours de toxicomane. Soigné à Paris, il quitte cette ville car l'environnement y est dangereux. Arrivé dans la région, ayant une formation d'ébéniste, il y trouve du travail, puis le perd à la suite d'un accident de la route. Ensuite survient le décès de sa mère et l'homme perd peu à peu pied.

"Quand j'avais besoin de produits il m'arrivait de marcher toute la nuit pour trouver de l'argent. Cela fait plus d'un an que je suis parti en vrille, sans vraiment m'en rendre compte. Ma rechute dans la drogue et le fait de vivre chichement se sont additionnés."

"Je suis enfin soulagé"

Son casier judiciaire comporte des mentions d'usage de stupéfiants et de vols liés à sa dépendance. Le ministère public requiert 18 mois de prison dont 6 mois ferme jugeant son passif judiciaire bien fourni.

La cour se montre moins sévère, sensible au comportement responsable de l'homme à la barre, aux excuses présentées aux victimes et à son soulagement d'être arrêté pour enfin pouvoir être aidé. Il écope de 18 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoute l'injonction de se soumettre à des mesures de soins et de retrouver une activité.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le jeune pyromane présenté à la justice

Lille au coeur du trafic d'héroïne en France

Calvados : un motard jugé pour délit de fuite

Calvados : il menace de mort sa mère et pousse son amie à être violente

Vire : ivre et contrarié, il menace tout le monde avec un couteau