Hors Normandie. Taylor Swift dévoile son nouveau titre "Look What You Made Me Do"

Pour son grand retour dans les bacs, la chanteuse a choisi un titre aux paroles fortes et sombres.

Coécrit avec Jack Antonoff, le guitariste du groupe américain Fun, avec qui Taylor Swift avait déjà travaillé sur son dernier opus 1989, publié en 2014, le morceau, aux sonorités pop, sample "I'm Too Sexy" de Right Say Fred.

Une lyrics vidéo signée Joseph Khan, le réalisateur de "Bad Blood", a été publiée, dans la nuit de jeudi, sur YouTube. Le clip officiel sera dévoilé, ce vendredi, dans l'émission "Good Morning America", sur ABC.

La chanson est d'ores et déjà disponible sur la plateforme de téléchargement légal et de streaming Apple Music. Le prochain album de la popstar est lui proposé en précommande.

