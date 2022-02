Les personnels haussent le ton au Bon Sauveur

A l'appel des syndicats CFDT et FO, près de 130 personnels des établissements de Picauville et La Glacerie se sont retrouvés sce matin ur le site des Genêts à La Glacerie pour contester la remise en cause de la convention collective de ces professions de santé qui date de 1951.

Profitant de la présence du Directeur de l'Agence Régionale de Santé venu pour signer la convention "Terre - Mer" avec la fondation Bon Sauveur, les salariés se sont fait entendre. A l'issue de cette rencontre, le ton est monté et des revendications sur les salaires et la réforme "hospitalisation d'office" ce sont fait jour lors d'une AG improvisée.

Visiblement mécontents, les salariés ont décidé de bloquer les accès de cet établissement, bloquant à l'intérieur les personnalités venues pour la signature de la convention.

Le mouvement risque de se poursuivre et de ce durcir dans les prochains jours indiquent les représentants syndicaux.