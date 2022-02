Buzz avec ces inconnus qui chantent sur le net.

Une candidate de la version belge de "l'Amour est dans le pré" se risque à reprendre "l'hymne à l'amour" de Piaf, une chanson particulièrement difficile à chanter. Découvrez les images ci-dessous.

Beaucoup plus percutant sur le net en ce moment : cette vidéo qui fait le buzz et où deux petites filles dansent et chantent en reprenant le titre de celle que le magazine Rolling Stone définit comme la nouvelle reine du Hip-Hop : Nicky Minaj. Son single s'appelle "Superbass" et il a été repris par deux jeunes starlettes. L'une s'appelle Sophia Grace Brownlee, elle a à peine 8 ans, vous la découvrirez sur la vidéo ci-dessous habillée en princesse avec un joli diadème sur la tête et elle chante et danse avec sa petite sœur Rosie de 5 ans. C'est adorable et ça fait le buzz.