Inde: la Cour suprême bannit la répudiation express chez les musulmans

"Le triple talaq (divorce) enfreint le Coran et la sharia. Il ne fait pas partie des pratiques religieuse et va à l'encontre de la moralité constitutionnelle", a déclaré un panel de cinq juges de la plus haute instance judiciaire du pays.

