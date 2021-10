Caen. Pour ses 160 ans, le canal de Caen livre ses secrets

Le Canal reliant Caen (Calvados) à la mer, long de 14 kilomètres, fait partie intégrante du paysage de la communauté urbain. Voici 160 ans qu'il était inauguré par Napoléon III pour permettre l'accès des bateaux au port et il a su évoluer au cours de ces décennies.

Un mois de fête et de découvertes

Pour découvrir toute l'histoire de cette évolution, de l'aménagement de ses berges jusqu'au développement de son attractivité touristique, Caen la mer, les villes riveraines du canal et les acteurs économiques, institutionnels et professionnels du nautisme ont choisi de fêter dignement cet anniversaire. Pendant plus d'un mois, vous pourrez découvrir le canal sous tous ses aspects aussi bien environnementaux, sportifs, économiques qu'historiques.

Les festivités débutent samedi 26 août 2017 par un volet historique expliquant l'aménagement du canal et de ses activités, raconté par l'historien M. Biquet, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, conférence suivie d'une projection du film Dockers de père en fils.

Pour illustrer ce volet historique, de nombreuses expositions sont proposées: les photos du Canal à Bénouville, les activités de la Société Métallurgique de Normandie à Colombelles ou bien l'exposition départementale "de Caen à la mer, histoire d'un canal". Les curieux pourront également visiter les infrastructures portuaires ou effectuer une balade en petit train le long du canal.

Pratique. Réservations et informations sur www.caenlamer.fr

