Rouen. Baseball : les jeunes Huskies de Rouen brillent en Chine pour les Universiades 2017

Du 20 au 29 août 2017, l'équipe de France universitaire de baseball dispute les Universiades 2017 à Taipei. Et parmi les Français, sept Rouennais (Seine-Maritime) font partie de l'aventure. Et les membres des Huskies occupent des postes stratégiques avec les lanceurs Owen Ozanich et Esteban Prioul, le catcher Dylan Gleeson, les infielders Gabriel Fromental Houle et Maxime Lefevre et l'outfielder Léo Cespedes. Le tout coaché par Keino Perez, le Coach rouennais.

La meute se met en évidence

Et la compétition a démarré de la meilleure des manières avec une victoire surprise face à Taipei, le pays hôte (4-3). Un match qui a vu brillé le lanceur rouennais Owen Ozanich et son compère de la meute Dylan Gleeson, auteur du point de la victoire. La phase de poule se poursuit avec des matches face à la Corée et à la République Tchèque avant des matches à élimination directe, en cas de qualification.