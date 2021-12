Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen confirment leur bon début de saison

C'est presque devenu une habitude. Comme lors de l'exercice précédent, les Huskies de Rouen débutent pied au plancher la saison 2018 dans l'Élite du baseball français. Les samedi 14 et dimanche 15 avril 2018, la meute a remporté deux victoires nettes et sans bavures face à l'équipe de Saint-Just-Saint-Rambert. Lors du premier match, les Rouennais se sont imposés 12 à 5. Un succès confirmé le dimanche avec autant d'autorité et sans laisser la moindre chance à leurs adversaires par une victoire 11 à 1.

Les Huskies déjà en tête du classement

Après leurs deux succès glanés à La Rochelle, les Rouennais sont en tête du championnat avec quatre victoires en autant de matches, à égalité avec Sénart, le finaliste malheureux de la saison dernière. "Le coach Keino Perez fait tourner l'effectif pour faire jouer les jeunes joueurs et les anciens restent en renfort. Le but est de tester et perfectionner les stratégies, voir les derniers points à régler dans ce début de saison mais aussi dans le but de préparer les prochaines échéances" rappelait le président Xavier Rolland à l'issue de la rencontre en faisant référence à la coupe d'Europe, le grand objectif des Rouennais cette saison.

En attendant ce rendez-vous, les champions de France en titre continueront leur parcours en championnat le dimanche 22 avril 2018 avec un déplacement sur le terrain des Lions de Savigny.