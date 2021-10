Saint-Romain-de-Colbosc. Maryème Diagne est Miss Haute-Normandie 2017

Vendredi 18 août 2017 avait lieu l'élection de Miss Haute-Normandie 2017 au Siroco de Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime).

C'est Maryème Diagne qui a remporté le titre, en présence de Esther Houdement, élue Miss Haute-Normandie l'an passé puis Miss Normandie. La jeune femme de 1m82 a 23 ans et est originaire de Rouen.

Aline Langlois et Blandine Caron ont, elles, été respectivement élues 1ère et 2eme dauphine de Miss Haute-Normandie 2017. Les jeunes femmes vivent près de Dieppe et d'Evreux.

Rendez-vous le 13 octobre pour la soirée d'élection de Miss Normandie