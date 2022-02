The Artist, avec Jean Dujardin déjà en DVD ?

Sur le site de la Fnac, The Artist est disponible en préservation au format DVD et en haute définition aux prix respectifs de 19,99€ et 29,99€. La livraison est fixée au 8 février prochain.

Amazon.fr ouvre de son côté les réservations uniquement pour le Blu-ray (24,90€), disponible à partir du 15 février 2012. C'est cette même date que la filiale française de Warner aurait choisi pour délivrer le film muet de Michel Hazanavicius en vidéo, avance le site américain Blu-ray.com.

Non content d'emballer la presse hexagonale, The Artist fait sensation aux Etats-Unis, où il ne sortira dans les salles obscures que le 23 novembre prochain. Le film muet en noir et blanc, qui fait revivre les heures de gloire du 7e art hollywoodien dans les années 1920 se destinerait, selon les spécialistes, à une belle carrière internationale qui pourrait s'achever à la prochaine cérémonie des Oscars.

