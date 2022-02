Caen : prison ferme pour le tyran domestique

Son beau-fils de 12 ans, D., fait les frais de son irritabilité dès 14h30 à son retour de l’internat. “Sale bâtard, va dans ta chambre, et n’en sors plus !”. Puis, c’est au tour de sa femme : dès qu’il s’aperçoit qu’elle a mis la machine à laver en marche alors qu’il le lui avait interdit à cause du bruit, il se déchaîne et lui frappe la tête contre un radiateur. Puis lorsqu’elle prend le parti de son fils auquel il veut interdire de jouer à un jeu vidéo, il devient littéralement furieux. Il arrache une tringle à rideaux et frappe à nouveau. Leur fillette de quatre ans assiste à la scène, appeurée. Le violent finit par s’endormir mais à son réveil, vers 20h, alcool aidant, il s’imagine que sa femme rhabille son amant dans la salle de bains alors qu’elle y étend simplement le linge. Il se précipite sur elle, l’insulte et la renverse dans la baignoire pour mieux l’étrangler. Pour stopper son beau-père, D. appelle les voisins, habitués à ce type de scène depuis six ans. Ils parviennent à lui faire lâcher prise alors que sa femme est déjà semi inconsciente et décrivent un homme méconnaissable, livide, bave aux lèvres avec les yeux exorbités.

Retrait de la plainte

A l’audience du jeudi 6 octobre, l’homme comparaît détenu. Instruite comme une tentative de meurtre passible des Assises, l’affaire a finalement été correctionnalisée avec l’accord de l’épouse. Mieux, ou pire, la femme récuse son avocate avant l’audience et retire sa plainte. Cette dernière, en sanglots, décrit son mari comme un bon père, explique que leur fille en a besoin. Le procureur entreprend de protéger la victime contre elle-même et requiert sept années d’emprisonnement pour empêcher “ce tyran domestique” de sévir à nouveau. Le tribunal l’a suivi sur cinq années dont la moitié en sursis mise à l’épreuve. Son maintien en détention a été ordonné.