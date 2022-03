Allaitement : RENOAL soutient les jeunes mamans

“Pendant la grossesse ou à la naissance, les mères entendent beaucoup de sons de cloche au sujet de l’allaitement et elles ne savent plus vraiment vers qui se tourner”, explique Sophie Bentot, trésorière, et maman de trois enfants. Rénoal a donc mis en place un soutien d’urgence téléphonique, sept jours sur sept. “Nous avons en moyenne un à deux appels par jour. Ce sont des mamans à bout de nerfs : elles ont mal et ne savent pas quoi faire, elles veulent reprendre le travail et sevrer leurs bébés ou au contraire, continuer à l’allaiter”.

Un réseau pour répondre à tout problème

Rénoal organise aussi des réunions mensuelles à l’attention des mamans et des formations complémentaire à l’attention des professionnels de santé. A noter, vendredi 4 novembre, 20h, la soirée d’information “L’allaitement au fils du temps, bénéfices et vécus” à la maison des associations de Caen.



Pratique. www.renoal.fr ou 06 13 40 83 89.