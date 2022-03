Dans la 3ème course à Deauville, pour Le Grand Handicap de Deauville, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 11, Sant'Amanza

L'As, Snaad

Le 9, Nice To See You

Le 7, Blessed Silence

Le 16, Gaetano Donizetti

Le 6, Zarose

Le 4, Vilaro

Et le 2, London Protocol



Départ à 15h30.