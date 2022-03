Saint-Fraimbault. Saint-Fraimbault fait ses "Flories d'antan" ce 15 août

Mardi 15 août 2017, Saint Fraimbault vous invite à ses "Flories d'antan". Des animatiosn qui se succèderont tout au long de la journée et permettront de remonter le temps,avec des démonstrations des métiers "anciens" et de nombreuses animations tels le transport en calèche et les jeux d'époque. Les 200 bénévoles seront en costume d'époque pour vous immerger encore plus dans l'ambiance. Il y aura également un marché proposé dans la ville entièrement piétonne pour l'occasion.

Rendez-vous mardi 15 août 2017 de 9h à 19h30 à Saint Fraimbault. Plus d'infos sur www.saint-fraimbault.com

Ecoutez Eric Leroux, maire de Saint Fraimbault, nous présenter cette journée spéciale: