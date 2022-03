Courseulles-sur-Mer. Les Acadiens à l'honneur dans le Calvados : qui sont-ils ?

Les Acadiens ne vous disent peut-être rien et pourtant ils ont participé au débarquement en Normandie et sont arrivés à Juno Beach (Calvados) en 1944. L'Acadie était une région qui correspondait à une ancienne colonie francophone qui s'étalaient sur plusieurs provinces de ce qui est aujourd'hui le nord-est du Canada et l'état du Maine aux États-Unis. Les Acadiens ont aujourd'hui une culture et un dialecte français bien spécifiques qui sont célébrés lors du festival de la Semaine Acadienne. C'est dans ce cadre qu'une cérémonie est organisée vendredi 11 août 2017 pour rendre hommage aux soldats acadiens ayant participé à la libération de l'Europe, à Courseulles-sur-mer (Calvados).

"A l'intérieur des troupes canadiennes, il y avait notamment le régiment du Nouveau Brunswick (Canada) qui a débarqué entre Bernières-sur-mer et Saint-Aubin-sur-mer (Calvados), il y avait beaucoup d'Acadiens," rappelle Nathalie Worthington, directrice du Centre Juno Beach, musée consacré aux Canadiens dans la Seconde guerre mondiale, à Courseulles-sur-mer.

Nathalie Worthington - Les Acadiens dans les troupes du débarquement. Impossible de lire le son.

Un partenariat "depuis toujours" entre le Centre Juno Beach et la Semaine Acadienne

Cela fait 12 ans que la Semaine acadienne et le Centre Juno Beach sont partenaires, soit depuis les tout débuts du festival. Un partenariat naturel selon Nathalie Worthington : "Les origines de ce festival sont liées à l'histoire qui s'est déroulée ici au moment du 6 juin 1944, donc on est partenaire depuis toujours."

Nathalie Worthington - Partenariat Centre Juno Beach & Semaine Acadienne. Impossible de lire le son.

En plus de la cérémonie, le Centre accueille des activités toute la journée du vendredi 11 août 2017, ainsi que le lundi 14 août 2017. Ateliers, animations et conférences sur le thème de l'Acadie sont au programme. "La Semaine acadienne, c'est des moments de commémoration mais c'est aussi des moments festifs. Alors nous, on s'inscrit dans les deux registres bien volontiers," explique Nathalie Worthington qui espère que cette semaine aura autant de succès que les éditions précédentes.

La Semaine acadienne se déroule du 8 au 15 août 2017 et organise des événements dans plusieurs communes de la Côte de Nacre. Le programme est disponible sur son site internet.

