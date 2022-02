Primaires socialistes : résultats dans le Calvados

Première satisfaction pour le Parti socialiste : la participation de 8% des inscrits sur les listes, soit près de 40 000 votants dans le département. C'est Francois Hollande qui apparait en pole position, talonné par Martine Aubry. Plus loin viennent Arnaud Montebourg, Segolene Royal puis Manuel Valls et Jean-Michel Baylet. Un résultat qui suit la tendance nationale, même si Martine Aubry est en tête du scrutin à Caen et à Hérouville Saint-Clair. Elle est à égalité avec Francois Hollande à Bayeux, et largement battue à Trouville-Deauville comme à Lisieux, Vire et falaise.