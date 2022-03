Notre-Dame-de-Gravenchon. Seine-Maritime : un poids-lourd percute un pont

Un accident de la route s'est produit mardi 8 août 2017 vers 11h50, à Port-Jérôme-sur-Seine (ex-Notre-Dame-de-Gravenchon). Engagé sur la D81, un poids-lourd transportait un engin de manutention lui-même équipé d'une grue. Cette dernière a percuté le haut d'un pont permettant à la D281 de traverser la D81. Le camion s'est couché dans le fossé.

Le conducteur grièvement blessé

Le conducteur du poids-lourd (seul en cause) a dû être désincarcéré. Grièvement blessé, il a été transporté médicalisé vers l'hôpital de Lillebonne.

Un pont fragilisé

L'accident a fragilisé le pont. Des expertises sont réalisées sur les piliers de l'ouvrage pour tester sa solidité. En attendant les conclusions des experts la D81 et la D281 restent fermées à la circulation.

La présence d'Exxon Mobil a inquiété les pompiers

La présence toute proche de la raffinerie d'Exxon Mobil a inquiété les pompiers. Ils se sont assurés qu'aucune canalisation ne passait pas le pont détérioré, pour ne pas perturber l'activité de l'entreprise et éviter toute pollution. Il n'y avait pas de canalisation. Les pompiers se sont également assurés que d'autres axes étaient praticables par les secours pour accéder à Exxon Mobil en cas d'alerte et malgré les fermetures de la D81 et la D281. Ce qui est le cas.

