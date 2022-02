Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre : Youri Kozyrev récompensé pour son travail sur la Libye

Le suspense a pris fin. On sait désormais qui repartira de Bayeux et de son festival dédié aux correspondants de guerre distingué pour son travail.

Alors que la profession, rassemblée autour d'Hervé Ghesquière, s'offre une soirée de gala en ce moment même, le palmarès de cette 18e édition a déjà été dévoilé.

Et au coeur de la programmation du prix, le Printemps arabe est incontournable dans le palmarès… 6 des 10 prix attribués concernent les événements en Libye. Des reportages en Aghanistan et en République démocratique du Congo ont également fait l’objet de récompenses.

Deux doublés confirment aussi l’oeil de plus en plus avisé du public comme des jeunes. Le premier pour Noor dans la catégorie Photo. Jury professionnel et jury public ont fait le même choix, en faveur d’un reportage en Libye, "Dépêches de Lybie", de Yuri Kozyrev.

Un photographe reconnu, notamment pour son travail sur l'Irak. Ce professionnel âgé de 48 ans, rattaché à l'agence de presse Noor, est un habitué des conflits à résonance planétaire. Témoin des mouvements contre les pouvoirs établis pour Time Magazine, en Egypte, au Bahrein et en Libye, Youri Kozyrev est également passé par le Yémen, fin 2010, avant le déclenchement des vagues populaire.

Le second doublé revient à Sky news. Cette fois ce sont les lycéens qui ont fait le même choix que le jury professionnel, en récompensant un reportage sur la bataille de Zaouia, en Libye.

En presse écrite, on s’est éloigné des terrains du Printemps arabe pour récompenser un reportage en Afghanistan et un autre au Congo.

En radio, le reportage « Tripoli Street, 17 avril» d’Etienne Monin, de France Info, présent aux côtés des combattants libyens lors de l’une des plus importantes offensives, a été particulièrement apprécié du jury.

Dans la catégorie Jeune reporter, ce sont les dépêches sur la révolution libyenne, de Sara Hussein, qui ont retenu l’attention du jury professionnel.

Bonus PDF 1 / Le palmarès 2011.

Bonus PDF 2 / Le tableau détaillé des résultats.