Football : des suprises en Coupe de France dans le Calvados

L'ASPTT Caen, pensionnaire de Division d'Honneur, a fait tomber le FC Flers, qui évolue en CFA 2, dimanche 2 octobre (2-1). Sans faire de la Coupe une priorité, son entraîneur Laurent Dufour ne cache pas son appétit pour cette compétition : "une aventure en Coupe de France, ça pimente une saison". Hérouville, autre promu en DH, a également créé la surprise… en chutant lourdement à Orbec, qui évolue deux divisions plus bas (4-0). L'USON Mondeville (CFA 2) a fait respecter la hiérarchie à Vimoutiers (DHR), non sans mal (2-4).

On note également les qualifications de l'Amitié Turque d'Hérouville, petit poucet bas-normand (1ère division de district), et de Ouistreham (DH) pour le cinquième tour de l'épreuve. Celui-ci se déroulera le week-end des 15 et 16 octobre, en présence des clubs de National, dont Cherbourg. Tirage au sort le jeudi 6 octobre.