Fontaine-le-Dun. Hommage à Bourvil, né il y a un siècle en Normandie

C'est à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime) qu'André Raimbourg, dit Bourvil a rencontré sa femme Jeanne Lefrique. Le village lui consacre désormais une exposition de 1200m2 rassemblant près d'un millier de documents, affiches, photos et objets personnels qui lui rendent hommage. Dans le gymnase éponyme de la ville, l'association Les Amis de Bourvil ont créé cette exposition avec l'aide de Pascal Delmotte, collectionneur officiel de la famille. Des éléments qui retracent la vie et la carrière de l'acteur cauchois. Personnage populaire dans des succès cinématographiques tel que Le Corniaud ou La Grande Vadrouille, Bourvil a commencé à se faire connaître par des radio-crochets et des sketchs. "Il s'est construit lui-même" selon Pierre Stanisavac, président de l'association Les Amis de Bourvil.

Un benêt normand

"Bourvil représente un personnage qui est très humble, qui était très facile d'accès et vraiment humain", poursuit le passionné. Et même avec le succès, l'acteur est resté très attaché à son Pays de Caux. C'est dans l'après-guerre, en 1945 que sa carrière décolle. "Les gens avaient besoin de rire, de se distraire", et c'est avec une image de benêt que Bourvil perce sur grand écran. Pourtant cette image véhiculée n'était pas populaire en Normandie: "Quand il se présentait, il faisait un peu le naïf normand et ça ne plaisait pas toujours aux gens du Pays de Caux parce que ça donnait une image qui était restreinte".

L'exposition est à découvrir au gymnase André Bourvil de Fontaine-le-Dun, en semaine de 14h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Entrée : 7€ et gratuit pour les moins de 10 ans.