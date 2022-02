Mondeville. Calvados : elle insulte et menace de mort un policier

Mercredi 19 juillet 2017, une jeune femme âgée de 20 ans a été jugée pour outrages à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Des faits commis le dimanche 22 mars 2015 à Mondeville (Calvados), près de Caen.

Coup de pied et insultes

Vendant des fleurs à la sauvette sur le parking d'un commerce, les deux jeunes femmes sont priées par l'agent de sécurité de quitter les lieux. En retour, la plus âgée lui assène un coup de pied dans le genou. Arrivé sur les lieux, un agent de la police municipale se fait injurier et menacer de mort par la même personne.

"Ils nous ont manqué de respect"

A la barre, la prévenue ne reconnaît qu'une partie des faits. Elle a bien dit à l'adresse de l'agent "Mange ta main" et "prendre ta vie" ce qui, elle l'admet, constitue une insulte et une menace. Mais selon elle, elle n'a pas injurié, pas plus qu'elle n'a donné un coup de pied au vigile. Elle ajoute: "On nous traite de sales manouches, forcement je suis obligée de répondre. On nous a manqué de respect."

Quatre mentions au casier judiciaire

Pour le ministère public ces propos sont bien réels puisque corroborés par des témoins et portent atteinte à la dignité de la fonction de l'agent. L'attitude de la jeune femme à l'audience est également estimée désinvolte. Une peine de travaux d'intérêt général est requise.

Elle écope donc de 70h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois, faute de quoi ce sera un mois de prison ferme.

