Rouen. Football : Nouveaux maillots, nouvelle appli... QRM dans la cours des grands [photos]

À dix jours de son premier match en Domino's Ligue 2, QRM (Seine-Maritime) a présenté, mardi 18 juillet 2017, son nouveau maillot pour la saison 2017-2018. Il a été dévoilé en grande pompe en présence du président, du staff et des joueurs. Sur cette tunique rouge avec une cravate or, l'attachement et la fierté du club à la région normande est symbolisé par la présence du léopard des deux côtés du maillot. Le fanion du club est, quant à lui, mis en valeur en étant placé au centre, dans la cravate. Le maillot extérieur sera, lui, or avec la cravate rouge et le troisième maillot, obligatoire en Ligue 2, et qui doit être de couleur différente des deux premiers, sera blanc avec la cravate noire.

Le club grandit vite et veut se professionnaliser d'avantage. "Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la cour des très grands, mais dans la cour des grands, dans le Top 40 Français", a précisé le président Michel Mallet dans un sourire.



QRM lance son application

Avec cette montée en Domino's Ligue 2, c'est aussi toute la communication du club qui se développe. Le site a été repensé, avec une interface plus dynamique et plus intuitive. QRM veut créer un lien fort avec le public d'aujourd'hui et de demain. Pour plus de professionnalisme, le club a fait appel à des compétences extérieures avec une agence de communication parisienne, qui a développé son application, QRM, disponible gratuitement sous Android et IOS. Pour continuer à nouer ce lien club-supporters, elle propose de nombreuses informations sur le club, les portraits des joueurs et vous fait entrer au coeur de l'intimité de l'équipe. "L'idée c'est de créer un communauté forte autour de QRM", selon Vincent Dumont, le directeur de l'agence de communication qui a créée l'appli. Écoutez-le :

Vincent Dumont, resposable de l'application de QRM Impossible de lire le son.

L'application proposera aussi des pronostics gratuits sur les scores, la possibilité d'élire le joueur du match, et, par un système de points, de gagner des cadeaux. Enfin, suivez tous les matchs sur l'application grâce à des lives commentés.

A LIRE AUSSI.

Football : malgré l'arrivée de Duhamel, le mercato de QRM n'est pas terminé