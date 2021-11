Retraite : programme des manif'

Plusieurs manifestations sont prévues mardi 7 septembre dans les rues de Basse Normandie pour contester la réforme des retraites. Et ça commencera dès 10h, place Saint-Pierre à Caen. A 10h30, des rassemblements sont programmés place Napoléon à Cherbourg, sur les places des hôtels de ville de Saint-Lô et Coutances, ainsi que sur la place Mitterand à Lisieux. A 14h30, une manifestation est aussi prévue à Avranches. Et en fin de journée, un cortège est attendu devant l'Agora à Granville.



