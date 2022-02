Juvigny Val d'Andaine. Orne : trois blessés dans un accident de la route à Juvigny Val d'Andaine

Un accident de la route s'est produit dans l'Orne jeudi 13 juillet 2017, vers 19h30. Deux voitures ont été impliquées dans cette collision, sur la départementale 976, à hauteur de la commune déléguée de Juvigny-sous-Andaines, vers Domfront.

Deux femmes de 93 et 32 ans et un homme de 58 ans ont été légèrement blessés. Ils ont été pris en charge dans les hôpitaux de Flers et de La-Ferté-Macé.

