Attentat de Nice: un an après, les enquêteurs face aux secrets du tueur au camion

Des suspects au rôle encore flou, une revendication qui intrigue et toujours pas de lien entre le groupe Etat islamique et Mohamed Lahouaiej-Bouhlel: un an après l'attentat sur la promenade de Nice, les enquêteurs cherchent encore à résoudre l'énigme du tueur au camion.