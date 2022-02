. L'Agenda en Normandie : mercredi 19 juillet

Testez l'aquaride à Saint-Pair-Sur-Mer cet été. Le plus grand toboggan aquatique de France en structure gonflable : 11m de hauteur et 65m de glissade. Tarif : 5€/personne valable pour 5 descentes. Rendez-vous de 14h à 19h sur le parking du Thar à Kairon.

Ouistreham Riva Bella accueille le Riva Auto Rétro Estivale 2017 ce dimanche 23 juillet 2017 pour l'amour des belles voitures anciennes. Cette année encore, faites un bon dans le temps et admirer un patrimoine automobile rare et remarquable grâce à une cinquantaine d'équipages habillés en tenue des années 1930 avec défilé et concert.

Sport Automobile Événement organise une course de côte ce dimanche 23 juillet 2017 à Putanges le lac. Essai à partir de 8h avant le début de la course à 18h. Comptez 5 euros l'accès, rendez-vous dans le bourg de Putanges.