Sur Youtube un danseur récolte plus de 2 millions de vues !

Intitulée "PUMPEDUPKICKS|DUBSTEP", cette vidéo a été mise en ligne le 23 septembre. Elle montre un certain Nonstop, membre du groupe Remote Kontrol, qui danse pendant cinq minutes sur un remix dubstep de "Pumped Up Kicks" de Foster the People par Butch Clancy. Deux millions d'internautes l'ont regardée.

C'est la huitième la plus vue de la semaine et l'une des dix plus partagées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Ce sont surtout les hommes âgés de 18 à 44 en Australie, en Europe du Nord, en Afrique du Sud, au Brésil et en Amérique du Nord qui la plébiscitent.