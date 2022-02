14 Juillet: 86.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Près de 86.000 policiers et gendarmes, ainsi que 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 44.000 sapeurs-pompiers, seront mobilisés les 13 et 14 juillet pour assurer la sécurité des Français et des touristes participant aux festivités.