Lisors. Ambiance folklorique à l'abbaye de Mortemer 

L'Abbaye de Mortemer est le lieu de toutes les légendes. Construite au Moyen-Age, l'Abbaye cistercienne fût la plus grande de Normandie. Elle est maintenant en grande partie en ruine. Cela n'empêche pas ce lieu gorgé d'histoire d'exprimer sa magie.

Les rumeurs font de l'Abbaye de Mortemer un lieu hanté. Dame blanche, fantômes de moines, les murmures vont bon train. L'abbaye fait vivre les légendes tout au long de l'été avec ses événements folkloriques comme le 850e anniversaire de la mort de Mathilde l'Emperesse les 22 et 23 juillet ou les grandes fêtes médiévales les 14 et 15 août 2017. Pour les plus téméraires, rendez-vous le samedi 26 août, muni d'une lampe torche, pour la Nuit des fantômes.

Abbaye de Mortemer, A Lisors. Tous les jours de 11h à 18h. Tarifs : adultes 6€, enfants 4€. Tél. 02 32 49 54 34.

