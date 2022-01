Les Authieux. Dans la peau d'un agriculteur du pays de Caux

Grace à la ferme des Authieux, venez chercher vos fruits et légumes directement dans le sol. La cueillette est en libre service, et le prix dépend de la récolte. Des produits locaux et frais à venir chercher dans une atmosphère ludique d'apprentis agriculteurs. Cet été, les cassis, fraises, framboises, carottes, courgettes et tomates sont à l'honneur. Des produits de la région sont aussi disponibles à la vente.

A Authieux-Ratiéville. Ouvert tous les jours de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Tél. 02 35 33 40 38.

