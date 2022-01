Le-Havre. Le mot du fondateur de RÉSONANCE

Depuis le 3 juillet 2017, les radios Résonance et Tendance Ouest ne font plus qu'une seule et même radio. Tendance Ouest est, comme Résonance, une radio musicale de proximité avec des agences à Cherbourg, Saint Lô, Alençon, Caen et Rouen. Les équipes de Résonance, animateurs, journalistes, commerciaux, viennent agrandir les équipes de Tendance Ouest et poursuivent leur mission depuis Fécamp.