Un Pèlerinage, une idée originale de vacances !

Qu'est ce qu'un pèlerinage ?

Un pèlerinage est un voyage effectué par un croyant vers un lieu où s'est enracinée la Foi chrétienne.

A travers le pèlerinage, le croyant expérimente le détachement de son quotidien par un cheminement spirituel et physique.

Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage (voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion) a toujours eu le sens d'un ressourcement dans la foi, la vie de l'Église et la vie fraternelle. Il peut être aussi l'occasion d'une démarche de conversion personnelle et collective ; d'un temps de prière et de pénitence. La démarche de pèlerinage manifeste concrètement le signe que la vie chrétienne et l'Église sont en chemin vers le Royaume de Dieu.

Partir en pèlerinage,

c’est d’abord quitter ses habitudes, pour trouver un sens à sa vie, se donner du temps pour reprendre sa vie en mains, pour regarder plus loin et plus haut, à la lumière de l’Évangile.

Partir en pèlerinage,

c’est aussi, comme Abraham (Genèse 12-1)

partir sans savoir pourquoi

mais partir parce que Dieu nous le demande.

Partir en pèlerinage,

c’est enfin, trouver un lieu où ont vécu en vérité des hommes et des femmes qui comptent pour nous : Jésus, Marie, Paul, Bernadette...

Ce n'est pas seulement le pélerin qui fait le chemin que le chemin qui fait aussi le pèlerin !

