Justice. Propos choquants sur les handicapés : un médecin de Cherbourg suspendu trois mois

Il avait comparu devant la chambre disciplinaire de l'Ordre régional des médecins, le samedi 24 juin 2017. Cette instance a rendu sa décision vendredi 7 juillet 2017 : elle condamne un médecin de Cherbourg (Manche) à une suspension de six mois, dont trois mois ferme.

L'Ordre avait été saisi par l'Agence Régionale de Santé, qui reproche au praticien d'avoir tenu des propos choquants, notamment sur le sort réservé aux personnes handicapées par les nazis, comme le relatent nos confrères de La Manche Libre. L'avocat du prévenu évoque alors ne conversation "privée" et des propos sortis de leur contexte.

Un dossier vierge

Frédéric Bastian, président d'SOS Médecins dont le prévenu est membre, regrette la décision de suspension, qu'il juge "injustifiée" et "disproportionnée". "On attaque l'intégrité d'un homme qui depuis plus de 23 ans a un dossier vierge, il est irréprochable".

Le médecin pourrait décider de faire appel.