Loi de non-cumul des mandats oblige, Sébastien Lecornu a officiellement quitté la présidence du département de l'Eure. Pour succéder au nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition énergétique, le conseil départemental s'est donc réuni le lundi 10 juillet. Et sans surprise, c'est Pascal Lehongre qui a été choisi pour prendre en main la destinée du département.

Jusqu'à présent maire de Pacy-sur-Eure, un mandat qu'il avait quitté avant le vote, Pascal Lehongre était également vice-président du Département en charge des finances et des ressources humaines. Reconnu pour sa connaissance des dossiers, il a été élu assez largement avec 34 bulletins pour, un nul et 11 blancs.

A LIRE AUSSI.

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

Pascal Lehongre devrait succéder à Sébastien Lecornu à la tête du département de l'Eure

Primaire de la droite: dans l'Eure, le département de Bruno Le Maire, les premières réactions

Primaire à droite : le président de la Normandie Hervé Morin soutient Bruno Le Maire