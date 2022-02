Menaces de mort : deux ans pour le récidiviste

Or, il n’est toujours pas là. Elle décide alors d’aller à sa recherche, avec l’aide de sa mère. Les deux femmes le retrouvent : il arrosait la fin d’un match de foot en compagnie d’amis. Revenu à son domicile, l’homme se met à faire la cuisine, lorsqu’une violente dispute éclate. Il menace alors de mort, armé d’un couteau de cuisine, sa compagne et sa mère. Apeurée, la jeune femme va se réfugier chez une voisine. L’individu sera finalement interpellé à 23h10. Jugé lundi 26 septembre en comparution immédiate, l’homme n’en est pas à son premier coup d’essai. Il est sorti de prison le 12 août dernier, après avoir purgé une peine pour violences et menaces de mort, sur cette même compagne.

En récidive, R.R, 28 ans, n’a pu échapper à la peine immédiate de deux ans de prison ferme, à laquelle viennent s’ajouter quatre mois de prison issus de la révocation d’un précédent sursis. Depuis 2002, date de ses premières condamnations, il n’avait pas recommencé à travailler. Mais selon lui, avance tout de même sur le chemin de la guérison : “Si, la prison m’a servi. Avant, je l’aurais frappée”.