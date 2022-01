Le-Havre. Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine : Luc Lemonnier succède à Édouard Philippe

C'était le deuxième conseil métropolitain, et déjà l'élection de son deuxième président. Sans surprise, Luc Lemmonier, le maire du Havre (Seine-Maritime), a été choisi par les élus ce lundi 10 juillet 2017 pour succéder à Édouard Philippe.

Dans la foulée, de nouveaux vice-présidents et membres du bureau ont été élus. Philippe Augier, maire de Deauville et président de la Communauté de communes de Coeur Côte Fleurie, a été élu premier vice-président et Jean-Claude Weiss, président de l'Agglomération Caux Vallée de Seine, deuxième vice-président.

Faire rayonner le territoire de l'estuaire

Le pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine ne se veut pas une nouvelle couche du millefeuille administratif. Il est composé d'une douzaine de collectivités entre la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados qui se rassemblent pour se mettre d'accord sur des politiques communes, notamment en termes de tourisme.

Le nouveau président de la structure l'affirme : "Le pôle métropolitain de l'estuaire est en ordre de marche. Notre ambition est clairement de nous placer dans une dynamique de développement et de rayonnement de l'estuaire de la Seine. la voix de l'estuaire pèsera davantage sur les décisions d'intérêt commun."

