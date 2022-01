Rouen. Normandie : il s'acharne sur son co-détenu qui gît dans une mare de sang

Le 30 juillet 2013, la police est avisée par l'administration pénitentiaire d'une altercation impliquant deux détenus à la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime). Sur place, les policiers constatent un détenu gisant au sol dans une mare de sang. Il est immédiatement conduit à l'hôpital. Il souffre d'un traumatisme crânien et a les deux jambes cassées. Une incapacité temporaire de travail de 60 jours lui est octroyée.

"Il a pété un câble"

C'est un surveillant qui entend des coups violents portés à l'intérieur d'une cellule. Il intervient, et constate les faits: Farouke Souayah, 30 ans, déjà incarcéré depuis 2011 pour tentative de meurtre, s'est attaqué à son co-détenu pour une raison inconnue. Les deux détenus avaient pourtant demandé de partager la même cellule, des lettres faisant foi de cette demande, mais, une semaine plus tard, le prévenu passe à l'acte. "Il a pété un câble, je n'ai pas eu le choix", dit-il, lui reprochant de prendre trop de place et de l'importuner. Une expertise psychiatrique confirme la dangerosité du personnage, qui vit dans un état de frustration permanent. Il est aussitôt transféré au centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime). Son casier judiciaire affiche 18 condamnations pour violences avec arme.

Prison ferme

Pour le procureur, "les violences sont caractérisées et la dangerosité du prévenu est avérée". Reconnu coupable, il est condamné à 18 mois de prison ferme.