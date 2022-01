VISITE. Près de Caen, deux fois plus de parc Ornavik cet été

Construit à partir de fouilles archéologiques, le parc Ornavik d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) vous replonge au Xème siècle et vous fait découvrir comment les vikings sont devenus des normands. Nouveauté cet été : deux fois plus de parc Ornavik pour une ouverture au public les mercredi et dimanche !

Depuis son ouverture en 2011 au public et la réalisation du campement viking, le chantier s'est poursuivi par la construction du village des artisans pour redécouvrir les métiers de l'artisanat au moyen âge. Inaugurée très récemment la grande ferme du village carolingien aura nécessité plus de 2 ans et demi de travaux ! C'est l'une des plus grandes constructions actuelles du parc.

Une belle aventure humaine pour revivre au temps des vikings !

Ce lieu vivant orienté vers la pédagogie et la transmission des savoirs est avant tout une formidable aventure humaine où bénévoles, archéologues, historiens, personnes en formation ou en réinsertion se retrouvent autour d'un seul et même objectif, rebâtir pour comprendre la Normandie millénaire !

Pratique. Les mercredi et dimanche en juillet et août - de 14h à 18h30 - Tarifs de 5 euros à 7,50 euros l'entrée.