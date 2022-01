Cherbourg. Manche : trois ministres à Naval Group à Cherbourg ce dimanche

Florence Parly, ministre des Armées, et Malcom Turnbull, Premier Ministre australien, sont à Cherbourg (Manche), dimanche 9 juillet 2017. Ils visitent les ateliers du constructeur de sous marins Naval Group, (ex DCNS) et inaugurent le bâtiment "Australien" du site. Une visite à laquelle assiste le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, ancien député du département.