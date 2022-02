Caen. Rencontre d'été théâtre et lecture en Normandie

Cette année encore, le festival littéraire "Rencontre d'été Théâtre et lecture en Normandie" réunit le temps d'un été plus d'une centaine d'auteurs et d'artistes, dans une cinquantaine de lieux de vingt villes et villages, Cabourg, Houlgate, Trouville sur mer, Ouistreham...

Le public a rendez vous dans près de 80 endroits pour s'amuser, rire, être soi même, imaginer. Il y aura également des temps forts consacrés à Octave Mirbeau, écrivain, critique d'art et journaliste du XIXème siècle.

Quand le livre rencontre la scène !

La programmation est une fois de plus foisonnante avec des spectacles, rencontres littéraires, films, ateliers concours d'écriture...avec pour seuls objectifs de rendre accessible le meilleur de la littérature et le plaisir de partager le texte et la scène. Une trentaine d'auteurs et d'artistes renommés parmi lesquels Brigitte Fossey, Fanny Cottençon ou bien encore Michael Lonsdale.

Pratique. Du 15 juillet au 20 août - Programme complet sur le site des Rencontres d'été Théâtre et lecture en Normandie

