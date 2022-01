Un petit cuba ou quelques pas de mambo… Mercredi 5 juillet 2017 en fin de journée, les passants de la plage des rives de l'Orne à Caen (Calvados) ont eu l'occasion d'esquisser quelques pas de danse lors d'une initiation à la salsa proposée par l'association Normandie Salsa.

Apprendre en s'amusant

Pour Aline Turquin, danseuse de la compagnie Calle Loca, l'objectif est de "proposer aux gens de s'essayer à danser pour la premier fois". Et elle l'assure, "c'est très facile au début, on peut très vite danser en libre, en soirée". Après avoir travaillé les mouvements de base, l'association propose une petite démonstration avec ses danseurs.

Des "enfants aux personnes âgées", Aline met en confiance les apprentis danseurs. Son truc? "Pour être à l'aise, il faut savoir se laisser aller, explique-t-elle. Pour les garçons, c'est un peu plus difficile au début car ils doivent apprendre à doser, à guider mais on apprend en s'amusant et c'est finalement la meilleure façon de le faire!"

A la plage aussi

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017, Normandie Salsa sera présente sur le site du festival Beauregard pour des ateliers et un show sur scène. Une nouvelle session découverte sera également proposée le vendredi 18 août 2017 de 16h à 20h. Deux soirées sont aussi programmée à la plage, les 13 et 20 juillet à Lion-sur-mer, devant le Bar.

Plaza del Sol

Une autre association, La Timba animera elle les marchés nocturnes de Caen le vendredi du 21 juillet au 18 août (19h-22h), avec un cours pendant la première heure, suivi d'un bal latino.

