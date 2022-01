Mauquenchy. Green Horse Festival 2017 : la programmation de ce samedi

Lucille Crew

Coup de coeur des programmateurs du festival, le collectif originaire de Tel Aviv présentera son subtil mélange de hip-hop, funk et soul.

Imany

Connue pour son titre Don't be so shy, la chanteuse se livre sur scène dans des moments intimes, avec parfois quelques détours engagés. Une artiste franche et particulièrement touchante.

Matmatah

Plus de 20 ans après leurs débuts, le groupe brestois dégage toujours autant d'énergie sur scène. Leur dernier album Plates coutures est résolument plus rock que les précédents. Cette année, Matmatah tourne dans de nombreux festivals dans toute la France devant un public qui mêle fans d'hier et d'aujourd'hui.

Roger Hodgson of Supertramp

C'est une légende du rock qui s'invite sur la scène du Green Horse Festival. It's Raining Again, Dreamer, Breakfast in America… Le chanteur de Supertramp interprétera les titres incontournables du groupe comme ses succès solos, accompagné de quatre musiciens.

Julian Perretta

La fin de soirée sera très électro avec Julian Perretta, l'artiste touche à tout Richard Orlinski et Dimitri Vegas & Like Mike.

