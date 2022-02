France 4 et les médecins de demain

France 4 vous propose ce soir un documentaire en 4 parties dont vous découvrirez les deux premières dès 20h35. Après le succès de Baby Boom sur TF1, qui a montré la vie au sein d’une maternité, France 4 s’attelle dès ce soir à suivre le quotidien de cinq jeunes internes en médecine dans Médecins de demain. Pendant six mois, les caméras de Guillaume Barthélemy et Sophie Hartpence (Tony Comiti Productions) ont immortalisé le parcours de Paul, Sixtine, David, Delphine et François, passant de la théorie à la pratique.

Ce soir à 18h, les socialistes vont de nouveau s’affronter lors d'un débat sur la chaîne d'info Itélé. Rendez vous sur le canal 16 de la TNT. Notez également qu'un autre débat du même genre sera organisé sur l'autre chaîne d'info BFMTV le 5 octobre prochain entre 20h30 et 22h30.

Sur France 3 ce soir : un nouveau magazine intitulé “L’ombre d’un doute”. A Compter de ce soir, vous pourrez suivre deux fois par mois ce programme présenté par le passionnant historien Franck Ferrand et la journaliste Clémentine Portier-Kaltenbach. Le concept : revenir sur les zones d’ombre de grands chapitres de l’histoire . Au programme ce soir, une enquête suivi d'un débat autour de l'affaire des poisons, l'une des plus mystérieuses affaires criminelles de tous les temps sous Louis XIV. Le rendez vous, c'est à 22h55.

En bref et sur les autres chaînes :

The Mentalist et Dexter sur TF1.

Un téléfilm français intitulé Accident de Parcours sur France 2.

Des racines et des ailes à Laguiole sur France 3 à 20h35

Sur Canal, du football avec la suite de la deuxième journée de l'édition 2011/2012 de la Ligue des Champions. Ce soir dès 20h45, suivez les Marseillais de Benoît Cheyrou face aux champions d'Allemagne en titre (Le Borussia Dortmund)

Sur M6 à 20h45 : une fiction inédite avec Claire Borotra et Guillaume Cramoisan : 10 jours pour s'aimer.