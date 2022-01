J-15 avant le festival Art Sonic à Briouze avec Tendance Ouest

Le festival Art Sonic revient les 21 et 22 juillet à Briouze (Orne) entre Flers et Argentan. Pour rappel, les pass 2 jours et les billets pour le samedi 22 juillet 2017 sont épuisés depuis 10 jours. Les 100 derniers billets pour le vendredi 21 juillet 2017 sont en vente uniquement sur festival-artsonic.com.

La programmation et les horaires de cette 22e édition

Art Sonic passe au cashless cette année, pensez à préchargez votre compte. Les moyens de paiements « traditionnels » tels que cartes bancaires ou espèces ne seront plus utilisés par les festivaliers pour le règlement des achats à l’intérieur du festival. Il faudra recharger auparavant un bracelet composé d’une puce électronique (service gratuit) qui vous servira de porte-monnaie et permettra de régler les achats simplement. Le chargement des bracelets (par des espèces ou par carte bancaire) se fera à des banques cashless disposées sur le site du festival.

Pour gagnez du temps, vous pouvez d’ores et déjà précharger votre compte cashless sur festival-artsonic.com et récupérer votre bracelet préchargé directement à la billetterie du festival (pour éviter de faire la queue à une banque cashless).

Tendance Ouest vous donne également rendez-vous en direct du festival Art Sonic ce vendredi 21 juillet de 17h à 19h pour une émission spéciale avec les infos pratiques et les artistes en interview.