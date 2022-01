Rouen. Les Rouennais de Now Coworking continuent d'investir les grandes villes de France

Tout juste lancé à Rouen, et déjà à la conquête des plus grandes villes de France. C'est le succès que rencontrent déjà les deux cofondateurs de l'espace de travail en commun Now Coworking. Installé depuis 2015 dans la ville aux cent clochers, Now Coworking a vite suffisamment poussé pour donner envie à Édouard Laubies et Pascal Givon d'exporter leur modèle. La greffe a déjà pris à Lyon et deux projets sont déjà bien avancés à Lille et à Marseille.

Garder une recette qui fonctionne

Dans tous ces cas, les deux entrepreneurs veulent garder l'ADN de leur concept. "Nous proposons à chaque fois une implantation sur des emplacements premium. À Lille, nous serons proches de la Grand Place et à Marseille nous aurons une belle vue sur le Vieux Port, décrit Édouard Laubies. Mais nous voulons aussi accueillir tous les travailleurs, des nomades jusqu'aux bureaux fermés pour les groupes."

Déjà tournés vers un projet à Bordeaux, les fondateurs de Now Coworking regardent aussi du côté de Toulouse, Rennes ou Nantes. Avant, pourquoi pas, d'investir un jour des grandes capitales européennes.

A LIRE AUSSI.

Les Copeaux Numériques près de Rouen : un mix d'atelier de menuiserie, de fab lab et de café culturel