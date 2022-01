Caen. A Dives-sur-Mer, le festival Récidives revient pour une 32e édition

Pour sa 32e édition, le CRéAM , met à nouveau à l'honneur la marionnette pendant 4 jours pour le festival RéciDives. Cet événement marque le début de la saison estivale sur la côte fleurie en proposant des animations et spectacles animés autour de la marionnette : théâtre d'ombres, manipulation de matières, d'images et de sons. Artistes français et étrangers présenteront des spectacles partout où cela est possible dans des lieux transformés pour l'occasion en théâtre !

Un programme très riche et varié !

Théâtre de curieuses mécaniques ou bien découverte de la marionnette par la pratique où enfants et adultes réinventeront une nouvelle fin pour l'héroïne du spectacle "Filles et soie", il y en a pour tous. Et pour favoriser l'échange, le grand public pourra rencontrer et discuter avec les artistes.

Pratique. Du 12 au 15 juillet 2017, à Dives sur mer, à partir de 10h et jusqu'à 1h. Tarifs de 5 à 16 euros selon le spectacle.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Calvados : Crea Mondeville organise la Fou'Art à Tout Artistique

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 20 et dimanche 21 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février