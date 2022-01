Caen. Dopage dans le cyclisme. Bernard Sainz, alias docteur Mabuse, devant la justice en Normandie

Bernard Sainz, alias le docteur Mabuse, comparaît mardi 4 juillet 2017 au tribunal correctionnel de Caen (Calvados) avec dix autres prévenus dans une affaire de dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel.

Dopage commis entre 2007 et 2010

En juin 2016, le naturopathe de 73 ans se présentait comme "un coach" dans l'émission Cash Investigation sur France 2. On le voyait donner des protocoles de dopage à des coureurs cyclistes. Il est poursuivi pour "aide à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive" et pour "dopage commis du 25 mai 2007 au 30 novembre 2010 dans le Calvados et en Ile-de-France".

Bernard Sainz est placé sur la liste noire de l'UCI (Union cycliste internationale).

Le vainqueur du Paris-Roubaix juniors 2007 sur le banc des prévenus

Les autres prévenus du procès de mardi à Caen comparaissent eux pour "importation, acquisition, détention, transport", voire pour certains, "offre ou cession à un sportif de produits de substance ou méthode interdite aux fins d'un usage sportif sans justification médicale".

Parmi les prévenus figure Fabien Taillefer, vainqueur en 2007 du Paris-Roubaix juniors, qui a avoué durant l'enquête s'être dopé à l'époque. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et la Fédération française de cyclisme sont parties civiles.

